Bauernprotest am Montag: Kultusministerium erlässt für Schülerinnen und Schüler in Bayern Ausnahmeregel

Plus Kinder, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen und keine andere Fahrtmöglichkeit haben, dürfen am Montag ausnahmsweise zu Hause bleiben.

Schülerinnen und Schüler, die am Montag wegen Verkehrsbehinderungen aufgrund der Bauernproteste nicht zur Schule gelangen können, gelten als entschuldigt. Dies hat Bayerns Kultusministerium jetzt mitgeteilt.

"Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und über keine alternativen Fahrtmöglichkeiten verfügen, können ausnahmsweise dem Präsenzunterricht fernbleiben. In diesem Fall muss die Schule – ähnlich wie bei einer Krankmeldung – umgehend informiert werden; die Schülerinnen bzw. Schüler gelten in diesem Fall als entschuldigt (vgl. § 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerische Schulordnung)", heißt es auf der Website des Ministeriums. Dies gelte ebenso, wenn ein Kind infolge des Warnstreiks oder wegen Einschränkungen im Schulbusverkehr nur verspätet zum Unterricht komme.