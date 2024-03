Würzburg

12:01 Uhr

Kunden klauten fast 1000 Körbe: Warum es bei Würzburger Einzelhändlern keine Einkaufskörbe mehr gibt

Im Edeka Center Popp in der Nürnberger Straße gibt es nur noch etwa 20 Einkaufskörbe.

Plus Nur noch etwa 20 Einkaufskörbe gibt es beim E-Center Popp in der Nürnberger Straße. Es sind die letzten – denn nachbestellen wird der Marktbetreiber keine mehr.

Von Manuela Göbel

Das Schild steht am Eingang des Edeka Center Popp in der Nürnberger Straße in Würzburg: "Sehr verehrte Kunden, dies sind die letzten Einkaufskörbe" heißt es dort über einem kleinen Stapel mit schwarzen Plastikkörben. "Nach 1000 Stück werden wir keine weiteren mehr bestellen. Bitte bringen Sie den Korb wieder zurück. Vielen lieben Dank."

Geschrieben hat diesen Aufruf Stefan Popp, der Inhaber des E-Centers. Er erklärt, dass die Henkelkörbe in seinem 2014 eröffneten Markt der Kundschaft als Alternative zum Einkaufswagen zur Verfügung gestellt werden. Eigentlich seien sie dafür gedacht, die Waren bis zur Kasse zur bringen. "Aber häufig nehmen die Kunden sie mit auf den Parkplatz bis zum Auto mit und dann werden sie manchmal in den Kofferraum gepackt", sagt Popp.

