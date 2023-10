Randersacker

11:25 Uhr

Kurios: Auto brennt auf Autobahn A 3 voll aus, der Fahrer meldet sich betrunken aus einem Hotel

Plus Am Dienstagabend geriet ein Auto auf der Autobahn A 3 bei Randersacker wegen eines technischen Defekts in Vollbrand. Nach Ablöschen des Feuers konnte man feststellen, dass keine Insassen mehr im Fahrzeug waren.

Von Bearbeitet von Aurelian Völker Artikel anhören Shape

Am Dienstagabend geriet ein Auto auf der Autobahn A 3 bei Randersacker wegen eines technischen Defekts in Vollbrand. Nach Ablöschen des Feuers konnte man feststellen, dass keine Insassen mehr im Fahrzeug waren. Der Fahrer rief dann rund eine Stunde später, von einem Hotel in Eibelstadt aus, die Polizei an. Ein sogenannter Alcotest ergab einen Wert von über ein Promille. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Unklar, ob sich Personen im brennenden Fahrzeug befinden

Demnach ging gegen 21 Uhr die Meldung von einem brennenden Auto bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried ein. Der VW befand sich auf der Autobahn A 3 in Richtung Nürnberg, etwa auf Höhe der Gemeinde Randersacker. Als die Streifenbesatzung eintraf, war zunächst nicht klar, ob sich noch Personen im Fahrzeug befinden. Dies konnte dann zum Glück nach Abschluss der Löscharbeiten ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen