Auf frischer Tat ertappt: Mann schließt Dieb in Auto ein und ruft die Polizei

Der Besitzer eines Autos entdeckte zufällig eine fremde Person, die gerade seinen Wagen nach Wertgegenständen durchwühlte. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig - und sperrte den Dieb einfach ein.

Zu einer kuriosen Festnahme ist es am Samstagabend in Haßfurt gekommen. Laut einem Bericht der Polizeiinspektion (PI) Haßfurt stellte der Besitzer eines Fahrzeuges gegen 19 Uhr zufällig fest, dass die Innenraumbeleuchtung seines in der Straße Im Wehrlein abgestellten Autos brannte.

Der Mann sah nach und entdeckte eine ihm fremde Person, die offenbar gerade seinen unverschlossen Wagen nach Wertgegenständen durchwühlte. Er reagierte geistesgegenwärtig, verschloss mit seiner Funkfernbedienung das Fahrzeug und verständigte die Polizei.

Kein Entkommen für den Dieb

Der Täter versuchte anschließend mehrfach, die Fahrzeugtür von innen zu öffnen, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Doch der Besitzer des stemmte sich dagegen und konnte eine Flucht so verhindern.

Polizeibeamte nahmen den 29-jährigen Täter schließlich vorläufig fest. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand weder Beute- noch Sachschaden.