Kuriose Schuh-Panne des TSV Aubstadt: So erlebte der Memminger Verkäufer den "Überfall"

Plus Andrew Klos hat Aubstadts vergesslichen Kickern am Karsamstag elf Paar Fußballschuhe auf einen Schlag verkauft. Ein pikantes Detail macht das Geschäft noch ungewöhnlicher.

Vor einigen Jahren stand Andrew Klos mal im Finale eines Wettbewerbs, bei dem Deutschlands bester Sportartikelfachverkäufer gesucht wurde. Man kann also mit Fug und Recht annehmen, dass der Memminger sein Geschäft versteht und ihm im beruflichen Alltag wenig fremd ist. Eine Situation wie am vergangenen Samstag hat er allerdings noch nie erlebt.

Regionalligist TSV Aubstadt hatte es versäumt, die Box mit den Schuhen seiner Fußballer in den Mannschaftsbus zu verladen. Angekommen zum Auswärtsspiel beim FC Memmingen, fiel das Versäumnis auf. Zur Lösung des Problems gab es für Aubstadt zwei Alternativen: entweder direkt die Heimfahrt antreten und riskieren, dass das Sportgericht dem FC Memmingen die Punkte zuspricht. Oder versuchen, in aller Eile 19 Paar Fußballschuhe zu organisieren.