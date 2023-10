Junkersdorf an der Weisach

10:55 Uhr

Kurioser Betrugsversuch: Fahrer will nach Unfallflucht einen Wildunfall vortäuschen

Plus Fahrerflucht und Versicherungsbetrug: Wie die Polizei berichtet, brachte ein Unfallfahrer Tierhaare an seinem Auto an, um Geld von der Versicherung zu bekommen.

Von Bearbeitet von Peter Schmieder

Wie die Polizei berichtet, kam es am frühen Freitagmorgen im Pfarrweisacher Ortsteil Junkersdorf an einem Autohaus zu einer Unfallflucht. Demnach sei der Fahrer mit seinem Auto nach links von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Abschleppanhänger geprallt. Daraufhin habe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Durch den Zusammenstoß mit dem geparkten Anhänger wurde dieser in Bewegung gesetzt und prallte wiederum gegen einen dahinter geparkten Pritschenwagen. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe sein eigenes Fahrzeug nach dem Zusammenstoß mit einem Totalschaden an der Unfallstelle zurückgelassen.

Polizeibeamte aus Ebern nahmen den Sachverhalt auf, doch am Nachmittag kam es zu einem weiteren Einsatz an der Unfallstelle. So habe sich der vermeintliche Fahrer des Unfallfahrzeugs telefonisch bei der Polizei gemeldet und angegeben, direkt vor der Unfallflucht einen Wildunfall gehabt zu haben. Vor Ort habe das Unfallfahrzeug auf den ersten Blick unverändert ausgesehen. Lichtbilder hätten allerdings gezeigt, dass der 37-jährige Fahrer selbst im Nachgang Wildhaare am Fahrzeug angebracht habe, vermutlich um zu erreichen, dass die Versicherung den entstandenen Schaden trägt.

