Hafenlohr

19.02.2024

Kurz-Praktikum im Seniorenheim: Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach auf ungewohntem Terrain

Plus Drei Stunden Blutdruck messen, Mittagessen verteilen: Die Ministerin hilft im Seniorenstift in Hafenlohr mit. Und staunt, wie Personal und Bewohner miteinander umgehen.

Von Carolin Schulte

"Ich mache heute ein Praktikum bei Ihnen", sagt Judith Gerlach. Die 91-jährige Seniorin fängt an, herzlich zu lachen. "Das wird interessant", sagt sie belustigt. Bayerns neue Gesundheitsministerin ist an diesem Montag für drei Stunden zu Besuch im Julius-Echter-Seniorenstift in Hafenlohr (Lkr. Main-Spessart) - und will einen Einblick bekommen in die Pflegepraxis. Die CSU-Politikerin aus Unterfranken begleitet die Bewohnerin auf ihr Zimmer. Und gibt ihr vorsichtig etwas zu trinken aus dem Plastikbecher.

Die Gesundheitsministerin nimmt sich Zeit. Judith Gerlach fragt nach dem Leben der 91-Jährigen, hört ihr zu. Vor 19 Jahren ist ihr Mann gestorben, erzählt die Bewohnerin. Sie wünscht sich, es hätte damals schon ein solches Heim für ihn gegeben. Gerlach hat sich schon zwei Mal von der Frau verabschiedet und kommt doch nicht weg. "Wir sehen uns später, beim Mittagessen!", sagt sie im dritten Anlauf zum Abschied.

