Schweinfurt

11.07.2023

Kurz vor Rentenbeginn: Warum ein Ehepaar sein Eigenheim verkauft und in eine Mietwohnung in Schweinfurt zieht

Plus Das Ehepaar Langmann/Lausenmeyer verkaufte sein Eigenheim in Gochsheim und zog zur Miete in die Stadt, ins sanierte Bürgerhaus im Zürch.

Wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Kinderzimmer im Obergeschoss leer stehen, kann das eigene Haus als Last empfunden werden: Zu groß, zu viel Pflege. Gerade im Alter ist zu überlegen, ob es sinnvoll ist, weiter im Eigenheim wohnen zu bleiben. Das Ehepaar Elke Langmann und Norbert Lausenmeyer hat das für sich beantwortet: Es verkaufte sein Einfamilienhaus in Gochsheim und zog als Mieter in die Stadt, in das frisch sanierte Bürgerhaus aus dem 16. Jahrhundert in der Burggasse.

Etwas Altersgerechtes mit Aufzug sollte es eigentlich sein, gesteht Elke Langmann. Dass sie mit ihrem Mann dann doch in die Dachwohnung hinter dem wiederaufgebauten, geschwungenen Renaissance-Giebel einzog – ohne Aufzug – , ist dem einzigartigen historischen Gebäude geschuldet. "Wir haben uns einfach darin verliebt", lacht die 61-Jährige. "Dann müssen wir eben, wenn wir älter werden, vielleicht wieder ausziehen und uns was Ebenerdiges suchen."

