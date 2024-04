Würzburg

31.03.2024

Ladendiebstähle in Würzburg auf Rekordniveau: Wo am meisten gestohlen wird und wie sich Handel dagegen wappnet

Weil im Edeka Luksch in der Würzburger Domstraße wohl immer mehr gestohlen wird, dürfen dort keine Lebensmittel mehr in die eigene Einkaufstasche oder den eigenen Rucksack gepackt werden.

Plus Die Diebstähle im Edeka in der Domstraße nehmen zu. Wie sieht es insgesamt in Würzburg aus? Die Polizei spricht auf Anfrage von einer alarmierenden Entwicklung.

Von Sarah Gräf

Seit Kurzem weisen Schilder im Edeka in der Domstraße darauf hin, dass Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe nicht mehr in eigenen Taschen verstauen dürfen. Der Filialleiter begründet diese Maßnahme gegenüber der Redaktion damit, dass in seinem Laden immer mehr gestohlen worden sein soll. Dabei handelt es sich nicht um ein einzelnes Phänomen, wie die Polizeiinspektion Würzburg auf Nachfrage mitteilt: Die Diebstahlzahlen in Würzburg haben sich demnach drastisch erhöht.

Polizeiinspektion Würzburg gibt alarmierende Entwicklung preis

Nadine Leber, Sprecherin der Polizeiinspektion Würzburg, bestätigt, was die Supermärkte schon seit Längerem beobachten: 2023 gab es in der Stadt Würzburg 1.162 Ladendiebstähle. Damit verzeichnet die Polizeiinspektion einen Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (937 Fälle).

