Würzburg

24.02.2024

"Läden wie meinen braucht die Stadt": Der Würzburger Schrauben Sepp hört auf - und stellt der Stadt eine große Aufgabe

Plus Ein Würzburger Unikat hört auf - und nimmt die Stadt in die Pflicht: Noch anonymer dürfe die Innenstadt nicht werden. Deswegen müsse seine Nachfolge gesichert werden.

Von Lara Meißner

Für manche Probleme gibt es eine einfache Lösung: "Mach' einen Böbbel aus dem Zeug und klebs' an die Ecke. Dann klappt des." Der 66-Jährige nimmt eine Packung Reparatur-Kitt aus dem Regal und gibt sie der Frau, die eine abgeschlagene Ecke an einem Funkgerät reparieren will. "Auf die Idee wäre ich nicht gekommen", sagt sie. "Aber dem Sepp fällt immer was ein."

"Der Sepp" heißt eigentlich Josef Vogt, so nennt ihn aber kaum jemand. Für die Würzburger ist er seit 20 Jahren der "Schrauben Sepp": Problemlöser bei Heimwerker-Pannen, Ratgeber, Zuhörer - und Schraubenverkäufer. Sei 2003 betreibt er schon den gleichnamigen Werkzeug- und Schraubenladen in der Bronnbachergasse 43. Spätestens ab September 2025 soll damit Schluss sein: Der Schrauben Sepp will in den Ruhestand. "Ich hab immer gesagt, ich höre auf, so lange es mir noch Spaß macht und ich noch fit bin. Denn auch wenn es mir vielleicht schwer fällt aufzuhören, fällt es mir noch leicht, neue Dinge anzufangen. Das ist der richtige Zeitpunkt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen