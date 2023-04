Steinfeld

23.04.2023

"Lamas spucken normal keine Menschen an": Bei Verena und Christian Stürmer in Steinfeld leben fünf Lamas

Plus Manitu, Kono, Flo, Strolch und Willi heißen die Lamas von Familie Stürmer. In Südamerika werden die Tiere als Lastenträger genutzt, bei Steinfeld kann man mit ihnen auf Wanderung gehen.

Von Katrin Amling Artikel anhören Shape

Die Frage, ob Lamas denn tatsächlich spucken, wird Verena Stürmer immer wieder gestellt. "Lamas spucken aber normalerweise keine Menschen an", erklärt sie. Wo allerdings viel gespuckt werde, ist bei der Fütterung der Tiere. Dann könne es auch mal passieren, dass die Spucke, die eigentlich für ein anderes Lama bestimmt war, einen Menschen trifft, der im Weg steht. Ansonsten spucken sie nur, wenn sie sich gestört fühlen.

Manitu, Kono, Flo, Strolch und Willi: So heißen die fünf Lamas, die Verena Stürmer und ihr Mann Christian seit gut zwei Jahren bei Steinfeld halten. Seit eineinhalb Jahren bieten sie auch Wanderungen mit den Tieren an. Manitu ist mit 13 Jahren der Älteste und Chef der Herde. Ihn und seinen Sohn Kono hat das Ehepaar vor zwei Jahren bei einem Züchter in Gießen gekauft. Flo und Strolch leben auch schon seit zwei Jahren in Steinfeld bei den Stürmers, Willi kam etwas später zur Herde dazu.

