17.03.2024

Einsatz von KI an Bayerns Gymnasien: Worin sich Elternbeiräte und Kultusministerin Anna Stolz einig sind

Elternbeiräte wie die Vertreterinnen und Vertreter der Landeselternvereinigung (LEV) der Gymnasien in Bayern sieht Kultusministerin Anna Stolz als wichtige Impulsgeber. Am Wochenende tagte die LEV am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt.

Plus Künstliche Intelligenz an Bayerns Schulen – eine Hilfe in Zeiten von Lehrermangel? In Schweinfurt diskutierten Elternvertreter nicht nur darüber. Es geht um mehr.

Von Katja Beringer

Was hätte Alexander von Humboldt wohl über Künstliche Intelligenz gedacht? Rein hypothetisch. Vermutlich hätte die Technik ihn begeistert, hätte er haargenau wissen wollen, wie KI funktioniert, und sehr wahrscheinlich hätte der Forschungsreisende (1769 - 1859) mit dem unstillbaren Wissensdurst und Entdeckergeist, der auch schon mal über den Amazonas paddelte, zu dem animiert, was ihm ebenfalls wichtig war: kritisches Denken. Darüber, welche Chancen, aber auch Risiken diese Technik bietet.

Auch deshalb war der Ort, an dem die Landeselternvereinigung bayerischer Gymnasien (LEV) am Wochenende tagte, der passende: das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt. Mit 1000 Schülerinnen und Schülern und 100 Lehrkräften die größte der 50 Schulen im Stadtgebiet. Benannt nach dem berühmten Wissenschaftler, der für Neugier, Entdeckungs- und Experimentierfreude steht wie kein zweiter. Und dessen Erbe man sich hier besonders verpflichtet fühlt, wie Schulleiter Klemens Alfen, die Schülersprecherinnen Emilie Cegar und Sidney Richter sowie Elternbeiratsvorsitzende Alexandra Maier bei der Auftaktveranstaltung deutlich machten.

