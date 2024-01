Würzburg

18:00 Uhr

Landgericht hebt Haftbefehl gegen AfD-Abgeordneten Daniel Halemba auf - Ermittlungen gehen aber weiter

Plus Die Richter in Würzburg haben einer Beschwerde des umstrittenen Politikers stattgegeben. So begründen sie ihre Entscheidung.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Das Landgericht Würzburg hat den zuvor bereits ausgesetzten Haftbefehl gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba komplett aufgehoben. Es bestehe keine Gefahr mehr, dass der umstrittene Jungpolitiker Beweise manipulieren oder Zeugen beeinflussen könne, teilte das Gericht am Dienstag mit.

Unterdessen laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aber weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen