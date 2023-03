Landgericht Würzburg hat Urteil nun bestätigt: 18-Jährige wollte Klinikarzt nach Sex am Arbeitsplatz erpressen

Plus Sie hatte einen Würzburger Arzt mit heimlich gemachten Handyfotos erpresst und eine Bewährungsstrafe erhalten. Warum für den Mediziner die Sache noch weiter geht.

Der Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Würzburg, in einer Nacht im vergangenen Herbst. Ermittler beobachten von ihren Autos aus eine geplante Geldübergabe an eine Erpresserin. Ein sehr nervöser Oberarzt einer Würzburger Klinik wartet da auf ein junges Mädchen, bündelweise Scheine in einem Umschlag in seiner Hand.