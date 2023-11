Stadtlauringen

14:27 Uhr

Landkreis Schweinfurt: Biber wird zum Abschuss freigegeben

Plus Die Nachricht des Tages stand gar nicht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung und wurde erst am Ende verkündet. Der Biber ist zum Abschuss freigegeben. Vorangegangen war ein jahrelanges Tauziehen um strengen Biberschutz und die Ansprüche der Grundstückseigentümer.

Vom Aussterben bedroht, wurden 1987/88 zunächst 18 Biber von der Elbe an den Bächen Jossa und Sinn im nördlichen Spessart ausgewildert. In Gemünden suchte sich der fleißige Nager dann die Saale als weiteres Verbreitungsgebiet und gelangte so in deren Nebenzuläufe, unter anderem eben auch in die Lauer. Spätestens an den Quellen endet aber die Reise. In den Bereichen davor vermehren sich die Biber aber aufgrund ausbleibender Ausbreitungsmöglichkeit und bauen besonders viele Dämme. Die Lauerwiesen zwischen Oberlauringen und Stadtlauringen sind dadurch aufgestaut und sumpfig. In der Folge können diese nicht mehr genutzt werden und auch Fauna und Flora verändern sich nachhaltig.

