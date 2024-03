Gochsheim

10:13 Uhr

Landkreis Schweinfurt: Jugendliche schlagen, treten, berauben Gemeindemitarbeiter und sprühen Pfefferspray

Plus Fünf Jugendliche stehen im Verdacht, einen Mitarbeiter der Gemeinde Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) geschlagen und beraubt zu haben. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte alle Tatverdächtigen festnehmen.

Von Bearbeitet von Aurelian Völker

Fünf Jugendliche stehen im Verdacht, einen Mitarbeiter der Gemeinde Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) geschlagen und beraubt zu haben. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte alle Tatverdächtigen festnehmen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) auf dem Spielplatz angegriffen

Da der Spielplatz in der Frühlingstraße in Gochsheim in der Vergangenheit oft vermüllt zurückgelassen wurde, schaute am Dienstagabend ein Mitarbeiter der Gemeinde Gochsheim dort nach dem Rechten, teilt die Polizei mit. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stieß er auf mehrere Jugendliche, die anscheinend Glasflaschen auf dem Spielplatz kaputtschlugen. Der Mitarbeiter hat die Gruppe deswegen angesprochen und aufgefordert, den Spielplatz zu verlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen