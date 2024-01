Bad Neustadt

17:00 Uhr

Landkreis und Gemeinden in Rhön-Grabfeld erhalten über 42,5 Millionen Euro vom Freistaat: Wer wie viel bekommt

Die Schlüsselzuweisungen für den Landkreis und die Kommunen in Rhön-Grabfeld betragen über 42,5 Millionen Euro.

Plus Landkreis und Gemeinden dürfen sich über Geld vom Freistaat freuen. Während manche Kommunen leer ausgehen, bekommt Bischofsheim über zwei Millionen Euro.

Von Julia Back

Der Landkreis Rhön-Grabfeld und die Kommunen im Landkreis erhalten im kommenden Jahr über den sogenannten kommunalen Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen in Höhe von über 42,5 Millionen Euro. Das teilen die beiden CSU-Landtagsabgeordneten für die Region, Sandro Kirchner und Steffen Vogel, in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Insgesamt 4,4 Milliarden Euro stelle der Freistaat im Jahr 2024 allen Kommunen in Bayern in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Das seien 175 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr – ein Plus von 4,1 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

