Landkreis Würzburg vor großer Herausforderung: Wöchentlich müssen wieder mehr Flüchtlinge aufgenommen werden

Plus Die Kapazitäten sind fast erschöpft. Warum der Landkreis dennoch verpflichtet ist, wieder mehr Geflüchtete aufzunehmen und aktuell eine Task Force gebildet hat.

Seit vergangener Woche steht die neu eingerichtete Notunterkunft in Güntersleben Geflüchteten zur Verfügung, doch auch weiterhin ist das Landratsamt Würzburg dringend auf der Suche nach Unterkünften, um Menschen, die nach Deutschland fliehen, unterzubringen. Besonders die Suche nach sozialem Wohnraum gestalte sich dramatisch, aktuell würden dem Landkreis wöchentlich über 50 Geflüchtete aus dem Ankerzentrum zugewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt die Pressestelle des Landratsamtes, dass es wegen der sich zuspitzenden Flüchtlingssituation nun eine Anweisung der Regierung von Unterfranken gibt, dass wöchentlich mindestens 50 Flüchtlinge aufzunehmen seien. Und das sei eine wesentliche Veränderung zu den vergangenen Wochen, wo es noch weniger waren. Dies stelle eine große Herausforderung dar, es sei nicht unwahrscheinlich, dass auch Turnhallen wieder für geflüchtete Menschen gebraucht würden.