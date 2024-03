Bad Kissingen

01.03.2024

Landrat Bold zu den Bürgermeistern: "Das Bootswandern ist für den Landkreis Bad Kissingen touristisch wichtig"

Mit Booten oder Kajaks auf der Saale (im Bild an der Wandelhalle) dahinzugleiten, macht nicht nur Spaß, sondern ist auch für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe einträglich.

Plus Auch in der Versammlung der Bürgermeister ging's ums Paddelverbot auf der Saale. Eine Lösung ist im Gespräch. Welcher Appel an Gemeindechefs und -chefinnen ergeht.

Von Isolde Krapf

Das Bootswandern auf der Saale ist saisonal seit Jahrzehnten Streitthema. Naturschützer und Angler zum Beispiel hatten sich einst öffentlich gegen das Bootsfahren zu bestimmten Jahreszeiten ausgesprochen, um Tiere und Pflanzen zu schützen. Jetzt läuft der Bezirksverband Unterfranken im Bayerische Kanuverband Sturm, weil der Landkreis Bad Kissingen am 9. Februar 2024 das Befahren mit Booten auf der Saale per Allgemeinverfügung "bis auf Weiteres" verboten hat. Auch bei der Bürgermeister-Dienstbesprechung am 1. März kam das Thema aufs Tapet.

Nicht nur die Kanuten sind sauer. Auch für den Tourismus, das heißt Beherbergungsbetriebe und Gastronomie im Landkreis Bad Kissingen, sind die Besuchergruppen mit ihren Kajaks, Kanus, Schlauchbooten und Stand-Up-Paddle-Boards sehr wichtig. 2007 wurde das Bootswandern im Landkreis Bad Kissingen sogar mit Leader-Mitteln gefördert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .