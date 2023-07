Bergtheim/Unterpleichfeld

04:00 Uhr

Landratsamt Würzburg bestätigt: Der umstrittene Tiefenbrunnen gehört dem Besitzer der Wasseruhr, die rückwärts lief

Wasser fürs Feld: Eine Pumpanlage eines Brunnens zur Bewässerung in der Bergtheimer Mulde im Landkreis Würzburg im Sommer 2022.

Plus Der einzige Tiefenbrunnen zur Feldbewässerung in Unterfranken soll jetzt zurückgebaut werden. Unklar ist, warum er genehmigt wurde. Klar ist: Andere Landwirte sind sauer.

Von Manuela Göbel Artikel anhören Shape

Dass ein Landwirt in der Bergtheimer Mulde seit 20 Jahren seine Felder mit besonders reinem Tiefengrundwasser bewässern darf, beschäftigt inzwischen auch den Bayerischen Landtag. Jetzt bestätigt das Landratsamt Würzburg auf Anfrage der Redaktion: Der Landwirt, der die Genehmigung für den Tiefenbrunnen hat, ist derjenige, bei dem eine Wasseruhr im Sommer 2022 rückwärts gelaufen ist. Der Fall verärgert auch andere Landwirte im nördlichen Landkreis Würzburg.

Das Besondere am Tiefenbrunnen: Es ist der einzige Brunnen in Unterfranken, der sehr reines Grundwasser aus 150 Metern Tiefe zur Bewässerung fördert. Laut Bayerischem Umweltministerium ist "nach aktueller Begutachtungspraxis einer derartige Tiefe nicht mehr zulässig". Denn zur Bewässerung darf eigentlich nur Wasser aus der oberflächennahen erste Grundwasserschicht gepumpt werden. Diese liegt in der Bergtheimer Mulde zwischen 15 und 60 Meter unter der Erde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen