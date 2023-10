Landtagswahl 2023 in Bayern: Das sind die 22 gewählten Abgeordneten aus Unterfranken im neuen Landtag

Plus Bekannte und neue Gesichter vertreten Unterfranken künftig im Bayerischen Landtag: Die Namen der Politikerinnen und Politiker, die nach München gehen.

Bis Dienstagmittag dauerte es, dann standen auch die über die Liste gewählten Abgeordneten der Parteien aus Unterfranken von der Landtagswahl in Bayern fest. Von den Amtsinhabern, die wieder angetreten sind, verlor nur der FDP-Abgeordnete Helmut Kaltenhauser seinen Sitz. Die Liberalen waren bayernweit an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Nicht mehr kandidiert hatten Berthold Rüth, Manfred Ländner, Gerhard Eck (alle CSU), Gerhard Pittner ( Freie Wähler) und Christian Klingen (fraktionslos, früher AfD).

Wer also vertritt Unterfranken künftig in München? Die CSU stellt 10 Abgeordnete, die AfD 4, jeweils 3 Abgeordnete kommen von den Grünen und den Freien Wählern, von der SPD kommen 2.