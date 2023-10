Würzburg/München

09:15 Uhr

Landtagswahl in Bayern 2023: Künftig 22 Abgeordnete aus Unterfranken im Landtag, davon 4 von der AfD

Plus Der Gewinn aller zehn Stimmkreise durch die CSU in Unterfranken sorgt dafür, dass es für andere Parteien Ausgleichsmandate gibt. So lautet die Sitzverteilung im neuen Landtag.

Von Michael Czygan

Unterfranken wird künftig von 22 Abgeordneten im Bayerischen Landtag vertreten sein, das sind drei Abgeordnete mehr als die gesetzlich vorgesehenen 19. Hauptgewinner ist die AfD, sie stellt künftig statt zuletzt nur einem gleich vier Vertreter aus der Region.

Ein Überhang- und zwei Ausgleichssitze für Unterfranken

Laut dem Gesamtstimmenergebnis von 41,7 Prozent stünden der Unterfranken-CSU eigentlich neun Mandate zu. Weil aber dank des Erfolges von Direktkandidatin Andrea Behr in Würzburg künftig wieder alle zehn Stimmkreise in CSU-Hand sind, wird ein Sitz als Überhangmandat gewertet.

