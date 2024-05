Schraudenbach

11:55 Uhr

Landwirt rettete sich von brennender Häckselmaschine

Ein Großaufgebot an Feuerwehren war im Einsatz, als am Montagabend eine Häckselmaschine bei Erntearbeiten auf einer Wiese zwischen Schraudenbach und Arnstein in Brand geriet.

Plus In Vollbrand geriet bei Erntearbeiten zwischen Schraudenbach und Arnstein eine neue Häckselmaschine. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro beziffert.

Von Irene Spiegel

Bei Erntearbeiten auf einer Wiese zwischen Arnstein und Schraudenbach ist am Montagabend eine neue Häckselmaschine in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt die Ursache. Der Fahrer habe sich noch selbstständig von dem brennenden Fahrzeug retten können.

Ein Großaufgebot an Feuerwehren war vor Ort. Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Arnstein, Gänheim, Schraudenbach, Schwebenried und Werneck. Bei ihrem Eintreffen habe die Maschine bereits in Vollbrand gestanden, teilt Holger Mai von der Feuerwehr Werneck mit. Die Einsatzkräfte hätten schweren Atemschutz getragen, um den Brand zu löschen. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung sei ein Pendelverkehr zum nächstgelegenen Hydranten eingerichtet worden, so Mai.

