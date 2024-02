Würzburg

04:00 Uhr

Landwirt trifft "Letzte Generation": Warum sind Straßenblockaden von Bauern okay - von Klimaaktivisten aber nicht?

Plus Bauern bekommen für ihren Protest viel Sympathie, Aktionen der "Letzten Generation" regen viele auf. Ein Landwirt und ein Aktivist im Gespräch über die zerrüttete Lage.

Von Gina Thiel

Beide fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Beide machen sich Sorgen um die Zukunft und beide gehen aus Protest auf die Straße. Doch der Eindruck ist: Statt Einigkeit und Zusammenschluss herrscht zwischen demonstrierenden Landwirtinnen und Landwirten und Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation Eiszeit. Gesellschaftlich scheinen die Sympathien klar verteilt.

Was ist, wenn beide Seiten zum Gespräch zusammenkommen? Dominik Herrmann aus Wolkshausen im Landkreis Würzburg, Sprecher des Vereins "Landwirtschaft verbindet Bayern", hat die Bauernproteste in Unterfranken mitorganisiert. Der Physiker Rolf Meyer, Aktivist der Letzten Generation, war im vergangenen Jahr bei den Blockadeaktionen der Letzten Generation in Würzburg beteiligt.

