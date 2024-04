Untereisenheim

14:16 Uhr

Landwirte feiern mit Dorfrockern und Frei.Wild-Frontmann in Untereisenheim

Die fränkische Partyband Dorfrocker (im Bild Bandmitglied Tobias Thomann) trat in Untereisenheim auf.

Plus Mit-Organisatoren der Bauernproteste hatten nach Untereisenheim geladen. Zu Gast waren der Sänger der Südtiroler Band Frei.Wild und die Dorfrocker.

Von Lara Meißner

Vor rund 1200 Zuschauern und Zuschauerinnen spielten am Donnerstagabend in Untereisenheim die Dorfrocker. Zuvor stellte Philipp Burger, Frontsänger der Band Frei.Wild, das Video zu seinem neuen Song "Bauer sein ist geil" vor und stellte sich im Gespräch den Fragen von Organisator Claus Hochrein. Hochrein ist der Vorsitzende des Vereins Vereines "Landwirtschaft verbindet" (LsV Bayern), der den Abend organisiert hatte. Der Verein hatte sich 2019 aus einer Protestwelle gegen eine neue Düngemittelverordnung gegründet, zuletzt organisierte die Landwirte-Vereinigung gemeinsam mit anderen Verbänden diverse Bauernproteste.

"Wir wollen nicht nur protestieren, wir wollen auch einmal feiern", begrüßte Hochrein seinen Gast Philipp Burger und das Publikum. Der gebürtige Südtiroler hatte 2001 gemeinsam mit Freunden die Band Frei.Wild gegründet. Der Band wurde in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, in ihren Liedern Motive des rechten Spektrums zu bedienen. Burger selbst war in seiner Jugend als Skinhead aktiv, hat dieses Kapitel aber laut eigener Aussage hinter sich gelassen.

