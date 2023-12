Landwirte laden Steine vor Grünen-Büro in Hammelburg ab: Rottmann spricht von Bedrohung, Bauernpräsident distanziert sich

Mehrere hundert Bäuerinnen und Bauern haben am Montagabend in Unterfranken gegen die Sparbeschlüsse der Ampel demonstriert. In Hammelburg kam es dabei zu einem Eklat.

Die Wut vieler Landwirte über die aktuelle Ampel-Politik war greifbar bei einer Demonstration des Vereins "Land schafft Verbindung" (LSV) am Montagabend in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen). Einem Aufruf dazu waren überraschend viele Bäuerinnen und Bauern aus der Rhön und dem Saaletal gefolgt.

Laut den Veranstaltern fuhren statt der erwarteten 20 bis 30 knapp 200 Traktoren durch die Weinberge und dann durch die Innenstadt von Hammelburg.

Ähnlich groß war die Resonanz auf einen Demo-Aufruf in Sommerhausen (Lkr. Würzburg). Ein Konvoi mit am Ende ebenfalls rund 200 Traktoren aus dem Raum Würzburg/Kitzingen schlängelte sich via Würzburg auf der B8 bis Biebelried (Lkr. Kitzingen). Immer wieder kam es zu Verkehrsbehinderungen. Größere Probleme meldete die Polizei nicht.

Derweil sorgte eine Protestaktion bei der Abschlusskundgebung in Hammelburg für Unmut bei der Grünen-Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann. LSV-Demo-Organisator Thomas Wolf hatte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, jeweils einen mitgebrachten Feldstein vor dem Wahlkreis-Büro von Rottmann in der Hammelburger Altstadt abzulegen - "stellvertretend für die Steine, die uns von der Ampel-Regierung in den Weg gelegt werden".

Rottmann spricht von "Einschüchterungsversuchen"

Die Stimmung war aufgeheizt. Manuela Rottmann, die selbst am Montag auf der Groß-Demo des Bauernverbands in Berlin und nicht in Hammelburg war, sprach am Dienstag von Steinen als potenziellen Waffen, die die Bäuerinnen und Bauern mit sich geführt hätten.

Sie sei einiges gewöhnt und könne einstecken, schrieb die Grünen-Politikerin auf Facebook. Wenn aber Sätze wie "Pass auf Dich auf" oder "Du wirst Dich schon umschauen, wenn die Mehrheiten anders sind" fielen, dann sei eine Grenze überschritten.

Verantwortlich für die "Bedrohungen" und "Einschüchterungsversuche" macht Rottmann, die bis vor einem Jahr Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium war, den Bauernverband (BBV). Von dort erwarte sie eine Entschuldigung und eine Aufarbeitung der Aktion. Fürs Erste hätten die Landwirte sie als "eine der bisher stärksten Unterstützerinnen" für ihre Anliegen innerhalb der Ampel-Parteien jedenfalls verloren.

Bauernpräsident Köhler geht auf Distanz zu Protestaktion

Unterdessen distanziert sich Stefan Köhler, der Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Unterfranken, von der Protestaktion am Montagabend in Hammelburg. "Wir haben damit nichts zu tun", sagte er auf Nachfrage der Redaktion. Verantwortlich sei die Initiative "Land schafft Verbindung". Ob auch Mitglieder des Bauernverbands an der Aktion beteiligt waren, wisse er nicht, so Köhler.

BBV-Präsident Köhler, der auch CSU-Kandidat für das Europa-Parlament ist, betont, man werde weiter "auch lautstark" die Stimme erheben – gegen die geplanten Kürzungen bei der Agrardieselbeihilfe und die Abschaffung der Kfz-Steuer-Befreiung. Auch weitere Demos seien geplant.

Für "illegale Aktionen" und Bedrohungs-Szenarien wie das Ablegen von Steinen oder Misthaufen vor Partei-Büros sei der BBV als Körperschaft des öffentlichen Rechts aber nicht zu haben: "Da sind andere verantwortlich."

In Hammelburg, wo auch die Demo-Teilnahme von Personen aus dem Querdenker-Milieu für Irritationen sorgte, sammelte eine Nachhut der protestierenden Bäuerinnen und Bauern schließlich auf Anordnung eines Polizeibeamten den Steinhaufen wieder ein. Derweil kündigte Demo-Organisator Wolf an: "Wenn die Ampel ihre Entscheidungen nicht zurücknimmt, kommen wir wieder."