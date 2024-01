Unterpleichfeld

04:00 Uhr

Landwirtin aus der Bergtheimer Mulde zu den Bauernprotesten: Kleine Betriebe brauchen mehr Unterstützung

Plus Nach ersten Erfolgen der Bauern-Proteste: Was Familienbetriebe von der Politik jetzt fordern und warum sie auch in der Region Würzburg weiter demonstrieren.

Von Manuela Göbel Artikel anhören Shape

"Gerade kleine Betriebe wären von den geplanten Maßnahmen hart getroffen," sagt Edith Sachse, Nebenerwerbslandwirtin in Unterpleichfeld und stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) in Franken. Diese versteht sich als Alternative zum Deutschen Bauernverband, weil sie die Interessen der klein- und mittelbäuerlichen Familienbetriebe vertritt und statt auf Wachstum, Intensivierung und Weltmarktorientierung auf den Erhalt vielfältiger bäuerlicher Betriebe setzt.

In einer aktuellen Pressemitteilung begrüßt die AbL die am Donnerstag überraschend angekündigte Rücknahme der Streichung der KFZ-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft als "ein wichtiges Signal an die Bäuerinnen und Bauern".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen