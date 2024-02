Würzburg

14:00 Uhr

Lange Schlange und Prominenz: So lief die diskutierte Neueröffnung von "Berliner Döner" in Würzburg

Viele Menschen sind am Montagmittag zu der Neueröffnung des Ladens "Berliner Döner" in der Innenstadt von Würzburg gekommen.

Plus Die Neueröffnung von "Berliner Döner" in Würzburg war lang verschoben worden. An diesem Montag fand sie nun statt und lockte viele Menschen und Internet-Stars in die Innenstadt.

Von Gina Thiel

Am Montagmittag lockte die Neueröffnung der Döner-Kette "Berliner Döner" viele Menschen in die Eichhornstraße in Würzburg. Rund 200 Menschen standen kurz vor 12 Uhr in der Schlange, um den neuen Döner für einen Cent zu probieren. Auch bekannte TikTok-Stars wie "Ehrenmannrius", "Jsix", "El_Kampinski" und Deutschrapper Azad waren vor Ort.

Die Schlange vor dem neu eröffneten Laden reichte rund hundert Meter durch die Eichhornstraße. Inhaber Hivar Saeeid hatte bereits zuvor gegenüber dieser Redaktion erklärt, dass er mit vielen Besucherinnen und Besuchern am Eröffnungstag rechne und entsprechend vorgesorgt. Vier Mitarbeiter einer Securityfirma waren an der Schlange positioniert und sorgten unter anderem dafür, dass der Weg von der Eichhornstraße in die Spiegelstraße für Vorbeilaufende frei blieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen