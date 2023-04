Lars Stindl verlässt Gladbach: Folgt jetzt das KSC-Comeback?

Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl hört im Sommer auf, aber nicht endgültig. Aber was ist der Plan? Das ist noch nicht zu 100 Prozent klar. Angeblich soll der 34-Jährige wieder mit dem Karlsruher SC liebäugeln. Quellen behaupten, dass der Wechsel bereits fix ist. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

"Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen. Dies war immer der ursprüngliche Plan, doch dieser unglaubliche Verein mit all seinen Personen, Mitarbeitern, meinen Mitspielern über all die Jahre und vor allem dieser unfassbare positive Zuspruch von allen Borussia-Fans, dazu die Tatsache wie wohl wir uns am Niederrhein fühlen, haben das alles ins Wanken gebracht", wird Stindl auf Borussia.de zitiert.

Schon seit einiger Zeit wird darüber gemunkelt, dass es den Spieler womöglich wieder nach Karlsruhe ziehen könnte. Kontakt zu Trainer Christian Eichner gibt es bereits. "Dass wir uns freuen würden steht außer Frage. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann werden wir uns Gedanken machen", so der KSC-Coach im Gespräch mit ka-news.de.

Ein weiterer Punkt: Laut den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) soll der 34-Jährige mittlerweile in ein neues Haus in Kirrlach gezogen sein.