Lauda-Königshofen

17.12.2023

A-81 gesperrt: Mehrere Tonnen Dönerfleisch blockieren die Autobahn

Plus Am frühen Sonntagmorgen ist auf der Bundesautobahn 81 bei Lauda-Königshofen ein Lastwagen mit einer Ladung von mehr als 20 Tonnen Dönerfleisch verunglückt. Die Autobahn war am Sonntag in Richtung Heilbronn gesperrt.

Von Bearbeitet von Anna-Lena Behnke

Am frühen Sonntagmorgen ist auf der Bundesautobahn 81 bei Lauda-Königshofen ein Lastwagen mit einer Ladung von mehr als 20 Tonnen Dönerfleisch verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn ein Reifen des 40-Tonners geplatzt.

Der Sattelzug kam von der Fahrbahn ab und prallte zuerst gegen eine Betonschutzwand und dann gegen die Mittelschutzplanke. Der Lastwagen gelangte anschließend quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Ein Teil des geladenen Dönerfleisches stürzte dabei laut Polizei auf die Fahrbahn.

