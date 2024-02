Laut Anklage wollte er einer Frau Dämonen austreiben: Ab Montag steht der "Go&Change"-Guru in Schweinfurt vor Gericht

Schweinfurt/Lülsfeld

04:00 Uhr

Dem Kopf der umstrittenen Gemeinschaft "Go&Change" aus Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) wird mehrfache Vergewaltigung und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Am Montag beginnt der Prozess gegen ihn.

Plus Jetzt muss sich der Kopf der Gemeinschaft "Go&Change" aus Lülsfeld vor dem Landgericht verantworten. Ihm werden Vergewaltigung und schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske

Ab diesem Montag, 19. Februar, steht der Kopf der umstrittenen Gemeinschaft "Go&Change" in Schweinfurt vor Gericht. Laut Anklage soll Kai K. im Mai 2023 eine Frau mehrfach vergewaltigt und ihr schwere körperliche Verletzungen zugefügt haben. Den Ermittlungen zufolge hat der 42-Jährige seine frühere Verlobte mehrmals bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, es soll Lebensgefahr bestanden haben. Das Motiv laut Anklage: Kai K. wollte der Frau ihre Dämonen austreiben.

Redaktion recherchiert seit 2020 zu den Vorgängen bei "Go&Change"

Unter den Mitgliedern von "Go&Change" genießt Kai K. die Stellung eines Gurus. Seit 2017 lebt die Gemeinschaft in dem ehemaligen Kloster Maria Schnee in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt). Vor vier Jahren hatte diese Redaktion erstmals zu den Vorgängen hinter den Klostermauern recherchiert. Aussteigerinnen und Aussteiger hatten sich damals an die Main-Post gewandt und wollten von ihren unheilvollen Erfahrungen berichten.

