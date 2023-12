Roth

Lauter Knall in der Nacht: Unbekannter sprengt Eierhäuschen in der Rhön in die Luft

In Roth hat ein Unbekannter ein Eierhäuschen in die Luft gesprengt. Dadurch wurden an einem Wohnhaus auch mehrere Fenster zerstört. Die Polizei ermittelt.

Plus Unfassbare Tat in Roth: Ein Eierhaus wurde in der Nacht auf Samstag in die Luft gesprengt. Durch die Druckwelle wurden auch Fenster an einem Wohnhaus zerstört.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0.40 Uhr, hörte ein Anwohner des Bergwegs im Hausener Ortsteil Roth einen lauten Knall. Als er nach draußen rannte, um nachzusehen, was passiert ist, lag sein ans Wohnhaus angrenzendes Eierhäuschen in Schutt und Asche. Dies teilt die Polizeiinspektion Mellrichstadt in ihrem Pressebericht mit.

Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten hat vermutlich ein einzelner Täter eine Sprengstoffexplosion im Innenraum des 50 x 50 Zentimeter großen Selbstbedienungshäuschens herbeigeführt. Durch die Druckwelle wurden auch drei Fenster in unmittelbarer Nähe am Wohnhaus des Geschädigten zerstört. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen mit rund 2000 Euro. Die Bewohner des Hauses blieben glücklicherweise unverletzt, teilt die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

