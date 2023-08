Würzburg

11:10 Uhr

Lautes Hupen und Tröten im Minutentakt: Das steckt hinter den Dauergeräuschen in Würzburg

Plus Seit Wochen hört man in Würzburg in kurzen Zeitabständen immer wieder einen lauten Hupton, egal zu welcher Tageszeit. Was steckt dahinter und wann hört es auf?

Von Gina Thiel

Egal ob zu Tag oder bei Nacht: Aktuell ertönt in Würzburg immer wieder im Minutentakt ein lautes Hupen. Auf den sozialen Netzwerken fragen sich vor allem Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtteils Grombühl, woher die lauten Sirenentöne kommen. Aber auch abseits des Stadtteils rund um den Bahnhof und die Altstadt sind die Alarmsignale deutlich zu hören – mal lauter, mal leiser. Was steckt dahinter?

Eine Nachfrage bei der Deutschen Bahn konnte Licht ins Dunkel bringen. Eine Sprecherin des Konzerns erklärte, dass die sirenenartigen Warnsignale von den Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke zwischen Würzburg und Rottendorf kommen. Dort werde eine sogenannte Rottenwarnanlage eingesetzt, die es ermöglicht, dass Bauarbeiten auch während des rollenden Betriebes stattfinden können.

