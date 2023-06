Gräfenneuses

21.06.2023

Leben mit Asperger-Syndrom: Christoph Mahr bekommt trotz sehr guter Noten keinen Ausbildungsplatz

Plus "Inklusion sieht anders aus": Familie Mahr aus Gräfenneuses ist entsetzt darüber, dass ihr Sohn bislang zu keinem einzigen Vorstellungsgespräch eingeladen wurde.

Christoph Mahr würde gerne in der Stadt leben und eine Ausbildung zum Bürokaufmann oder Verwaltungsfachangestellten machen. Im September vergangenen Jahres schloss er die Realschule mit einem Schnitt von 1,8 ab. Seitdem hat er sich auf 15 Praktikumsstellen und vier Ausbildungsplätze beworben. Zwar hat er einige Praktika machen können. Zu einem Vorstellungsgespräch für eine Ausbildung ist er aber bislang nicht eingeladen worden – und das obwohl er sehr gute Noten hat.

Kürzlich hat er ein Praktikum bei einem großen Unternehmen gemacht. Es sei sehr zufrieden mit ihm gewesen. Doch auf die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz kam nach drei Wochen eine Absage: "Sie sagten, es liege nicht an seinen Fähigkeiten, sondern an der Vielzahl von Bewerbungen, weshalb sie sich für andere Kandidaten entschieden hätten", sagt Vater Ludwig Mahr. So richtig glauben will er es nicht. "Leider geben ihm die Betriebe nicht die Chance, sich persönlich vorzustellen. Wir sind nicht nur enttäuscht, sondern entsetzt darüber. Sollte nicht auch bei einer Ausbildung die Inklusion behinderter Menschen im Vordergrund stehen?", fragt seine Mutter Barbara Mahr.

