Würzburg

04:00 Uhr

Leben mit Chronischem Fatigue Syndrom: Drei Betroffene aus Unterfranken berichten

Plus Durch die Corona-Pandemie gibt es immer mehr Erkrankte mit Myalgischer Enzephalomyelitis/ Chronischem Fatigue-Syndrom. Betroffene finden kaum Ärzte in der Region.

Von Claudia Kneifel Artikel anhören Shape

Das Chronische Fatigue Syndrom ist eine heimtückische Krankheit, die oft junge Menschen aus ihrem Alltag reißt und zu Pflegefällen macht. Etwa 500.000 Menschen in Deutschland leiden an Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS), so die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Anzahl der Erkrankten habe sich durch die Corona-Pandemie verdoppelt.

Die Ursache der Erkrankung ist bislang unbekannt. Sie tritt vor allem nach einem Virusinfekt wie einer Grippe, Corona oder dem Pfeifferschen Drüsenfieber auf. Betroffene leiden an ausgeprägter Erschöpfung und einer sehr hohen Belastungsintoleranz. Ihr Körper ist nicht mehr in der Lage, ausreichend Energie bereitzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen