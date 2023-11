Leben zwischen Stockbetten: Ein Tag im Ankerzentrum mit Geflüchteten

Plus Das unterfränkische Ankerzentrum in Geldersheim platzt aus allen Nähten. 1500 Menschen leben aktuell hier – und hoffen und warten. Ein Besuch vor Ort.

Pinar und Abbas haben es geschafft. Zwei Wochen lang war das junge Paar mit seinen zwei kleinen Töchtern auf der Flucht. Schleuser haben die kurdische Familie unter einer Plane versteckt auf der Ladefläche eines Lastwagens durch halb Europa nach Deutschland gebracht. Seit einigen Tagen haben Pinar und Abbas eine Unterkunft: zwei Stockbetten in einem Thermozelt im Ankerzentrum der Regierung von Unterfranken bei Geldersheim (Lkr. Schweinfurt).

Es ist ein bedrückendes Bild, das sich hier bietet. Bett an Bett reiht sich aneinander. 200 Menschen leben in diesem Zelt auf engstem Raum. Mit Tüchern und Decken, um die Betten gespannt, versuchen sie sich etwas Privatsphäre zu verschaffen. "Es ist ja nur vorübergehend", meint die 29-jährige Pinar lächelnd. Sie ist dankbar, dass sie den Himmel wieder sehen kann. "Unter der Plane war es immer dunkel."