Lülsfeld/Gerolzhofen

04:00 Uhr

Lebenslange Rente für den Guru: So finanziert sich die umstrittene Gemeinschaft "Go&Change" in Lülsfeld

Die Unternehmergesellschaft im ehemaligen Kloster in Lülsfeld finanzierte sich in der Anfangsphase hauptsächlich durch Seminare und Workshops.

Plus Aus unterschiedlichen Quellen bezieht die Gemeinschaft Geld. Eine Einkommensquelle: Wer das ehemalige Kloster verlassen will, soll teils hohe Summen bezahlen.

Die Gemeinschaft "Go&Change" hatte in einer Kultur leben wollen, die auf Unterstützung und Kooperation beruht. "Wo jeder seine Energie und sein Geld dorthin gibt, wo es die schönste Wirkung hat", stand in der Anfangszeit auf der Webseite der Gemeinschaft, die ihren Sitz seit 2017 in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) hat. Im Umfeld von "Go&Change" hat es inzwischen mehrere Todesfälle gegeben. Aussteigerinnen und Aussteiger berichten von Psychoterror und sexualisierter Gewalt. Zudem ist im Mai 2023 der Kopf der im früheren Kloster "Maria Schnee" lebenden Gemeinschaft verhaftet worden.

Seit mehreren Jahren finanziert sich die Gemeinschaft auf unterschiedliche Weise – wohl nicht nur durch Seminare an Wochenenden und einen kleinen Naturwarenladen in Gerolzhofen. Sie betreiben offenbar auch ein System, das von Aussteigern und verbannten Mitgliedern profitiert. Zu ihrer Finanzierung hat die Redaktion mehrere Fragen an die Gemeinschaft gesendet, die jedoch nicht beantwortet wurden. Ein Überblick:

