Güntersleben

04:00 Uhr

Lebensmittel, Süßigkeiten, Waschmittel aus den USA: Zwei Unterfranken sind mit amerikanischen Produkten erfolgreich

Regaler voller US-Produkte am Hauptsitz in Güntersleben bei Würzburg: Der Gräfendorfer Kai Stöckl und der Schweinfurter Mirko Wehner verkaufen Lebensmittel und Haushaltswaren aus den USA.

Plus Ihre Idee, neben E-Zigaretten auch US-Waren anzubieten, schlug ein. Warum zwei Unternehmer aus Main-Spessart und Schweinfurt eine Riesenauswahl in ihren Regalen haben.

Von Björn Kohlhepp Artikel anhören Shape

Es ist nicht so, dass Kai Stöckl nicht gewarnt hätte, dass der Softdrink "Hawaiian Punch" süß ist. Die hellrote Flüssigkeit aus der Dose ist tatsächlich nicht einfach nur süß, sondern süß an der Grenze zu ungenießbar. Doch als US-Klassiker darf das Getränk im Sortiment Stöckls nicht fehlen. Der Unternehmer aus Main-Spessart betreibt gemeinsam mit dem Schweinfurter Mirko Wehner Läden für E-Zigaretten und US-amerikanische Lebensmittel in Schweinfurt und Breitengüßbach (Lkr. Bamberg). Außerhalb von Läden in US-Kasernen, die nur beschränkt zugänglich sind, biete niemand hierzulande eine solche Auswahl an Lebensmitteln, Süßigkeiten und Haushaltsbedarf aus den USA, sagen die beiden.

Marshmallow-Creme und Chips, Frühstücksflocken und Chlorreiniger

Den Hauptsitz hat das Unternehmen im November von Gräfendorf (Lkr. Main-Spessart) nach Güntersleben (Lkr. Würzburg) verlegt. Im Gewerbegebiet Fahrental gibt es außer dem Lager auch einen Verkaufsraum für E-Zigaretten und rund 2000 Artikeln aus den USA: Marshmallow-Creme, Kaffeeweißer mit Karamellgeschmack und Erdbeer-Fanta, amerikanische Chips, Biere und Frühstücksflocken. Irgendwann hätten Kundinnen und Kunden auch nach Dingen wie Chlorreiniger, Zahnpasta oder Deosticks aus US-Produktion gefragt, sagt Stöckl. Also stehen jetzt auch Kosmetika und Reinigungsmittel in den Regalen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .