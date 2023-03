Würzburg/Schweinfurt

16:40 Uhr

Leere Bahnhöfe, stehende Busse: Wie der Warnstreik heute in Unterfranken lief und wo morgen gestreikt wird

Verwaiste Bahnsteige am Montagmorgen: Der bundesweite Warnstreik brachte den Zugverkehr in Unterfranken zum Erliegen (im Bild der Schweinfurter Bahnhof).

Plus Die meisten hatten sich darauf eingestellt, so hielten sich die Auswirkungen des Verkehrsstreiks in Grenzen. Mit der Beteiligung ist die Gewerkschaft zufrieden.

Von Andreas Jungbauer, Susanne Schmitt

Mit einem großangelegten, bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften Verdi und EVG am Montag weite Teile des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs lahmgelegt. Das war auch in Unterfranken deutlich zu spüren, vor allem an den Bahnhöfen ging nichts mehr. Wer zur Arbeit wollte, musste aufs Auto, Taxi oder Fahrrad umsteigen. Die meisten Pendler und Reisenden hatten sich allerdings auf den angekündigten Ausstand eingestellt, lange Staus und das im Vorfeld befürchtete Verkehrschaos blieben in der Region aus.

Im morgendlichen Berufsverkehr habe es "keine größeren Störungen" gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken auf Anfrage. Während es in Großstädten wie München und Nürnberg teils eng wurde, blieb es auf den Straßen in der Region ruhig. Pendler zwischen Würzburg und der Rhön berichteten sogar von auffallend leeren Autobahnen am Morgen. Vom ADAC hieß es: "Wer kann, ist im Homeoffice geblieben."

