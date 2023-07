Würzburg

17:00 Uhr

Leere Regale bei Edeka Würzburg und seit Tagen keine Lieferung: Logistik streikt, Supermärkte kriegen keine Ware

In den Edeka Märkten in Würzburg sind seit Beginn der Woche viele Regale leer. Nachschub ist erstmal nicht in Sicht.

Plus Egal ob Getränke, Chips oder Süßwaren: In Würzburgs Edeka-Märkten sind die Regalreihen aktuell leer. Was dahinter steckt und wann mit Besserung zu rechnen ist.

Aufmerksamen Kundinnen und Kunden ist es vielleicht schon länger aufgefallen: In den Edeka-Märkten in Würzburg sind seit mehreren Wochen immer wieder bestimmte Produkte restlos ausverkauft. In dieser Woche hat sich die Lage deutlich verschärft. Wer durch die Regalreihen der Märkte läuft, der sieht vor allem eines: gähnende Leere. Was ist los bei Edeka?

"Seit dem 23. Mai wird das Logistikzentrum in Gochsheim bestreikt", erklärt Stefanie Schmitt, Pressesprecherin der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen in Rottendorf. Dahinter steckt der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen im bayerischen Einzel-, Groß-, Außen- und Versandhandel. Mit kleineren Unterbrechungen dauere der Streik bereits seit 32 Tagen an. Bisher beteilige sich nur ein Teil der Belegschaft an der Arbeitsniederlegung, sodass der Betrieb grundsätzlich weiterlaufe, so Schmitt.

