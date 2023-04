München

16:32 Uhr

Legal trinken mit den Eltern? Holetschek will Alkoholausschank an 14 bis 16-Jährige komplett verbieten

Plus Jugendliche dürfen bislang schon ab 14 Jahren in Begleitung ihrer Eltern in Gaststätten Alkohol trinken. Bayerns Gesundheitsminister ist dagegen – und stößt auf Unverständnis.

Von Henry Stern

Bei einer Familienfeier in der Kneipe mit einem Gläschen Sekt anstoßen oder mit den Eltern im Wirtshaus mal ein Bier probieren - das ist für 14- bis 16-Jährige in Deutschland kein Problem. Denn bislang ist es in diesem Alter absolut legal, in Begleitung der Eltern in Gaststätten, Restaurants oder Bars Alkohol zu konsumieren.

Minister Holetschek: Alkohol für Jugendliche auch in kleinen Mengen gefährlich

Doch nicht mehr lange, wenn es nach Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek geht: "Dieses so genannte 'begleitete Trinken' muss meiner Ansicht nach abgeschafft werden", fordert er. Denn gerade für Minderjährige stelle der Alkoholkonsum ein besonders hohes Risiko dar, warnt der CSU-Politiker: "Bereits in kleinen Mengen kann Alkohol für Kinder und Jugendliche gefährliche gesundheitliche Folgen haben."

