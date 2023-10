Schweinfurt

"Legitimierung von antisemitischem Terror": Schweinfurter Ditib-Jugend teilt Video mit brisantem Inhalt

In einem Video greift ein Redner den Mythos der jüdischen Weltverschwörung auf.

Plus Der Vorsitzende der islamischen Gemeinde will sich zu den Aussagen über Juden nicht äußern. Klare Worte findet die Informationsstelle für Antisemitismus in Bayern.

Die Jugendgruppe der Ditib-Gemeinde in Schweinfurt hat im Internet ein Video verbreitet, das antisemitische Anschauungen verbreitet. Zu dieser Einschätzung kommt Rias Bayern, die Recherche- und Informationsstelle für Antisemitismus in Bayern. Inzwischen ist der Beitrag nicht mehr auf der Instagram-Seite der türkisch-islamischen Organisation zu sehen.

Ein Redner sagt in dem auf Instagram geteilten Videoausschnitt, Jerusalem habe "uns, den Muslimen" gehört und "wir haben die Welt regiert". Heute sei die Situation in der Hauptstadt Israels eine andere: "Die Welt ist unter jüdischer Herrschaft, die Welt wird von Juden regiert. Die Juden wissen es ganz genau: Solange sie die Kontrolle und Herrschaft über Jerusalem haben, werden sie auch die Herrschaft über die Welt haben", sagt der Redner. Er greift damit Rias zufolge den Mythos der jüdischen Weltverschwörung auf. Dieser wird häufig für antisemitische Propaganda verwendet. Unter dem Eindruck des Massakers in Israel sei das Posten des Videos "als Legitimierung von antisemitischem Terror" zu werten, sagt Felix Balandat von Rias Bayern.

