München/Kirchheim

11:00 Uhr

Lehrermangel: Würzburger CSU-Landtagsabgeordneter Jungbauer will Teilzeitanspruch für Lehrer stärker begrenzen

Fordert im Kampf gegen den Lehrermangel weniger Teilzeit-Lehrkräfte an den Schulen: Der neue CSU-Landtagsabgeordnete für Würzburg-Land Björn Jungbauer.

Plus Lehrermangel trotz Rekordzahl beim Schul-Personal: Der CSU-Abgeordnete Björn Jungbauer fordert deshalb Einschnitte beim Teilzeit-Anspruch – möglichst noch in diesem Jahr.

Von Henry Stern

In Bayern gibt es aktuell mehr als 127.000 Lehrkräfte – trotzdem klaffen immer wieder große Lücken bei der Unterrichtsversorgung an den Schulen. Um das Problem des Lehrkräftemangels zu lösen, müsse deshalb auch die hohe Teilzeitquote gesenkt werden, fordert der unterfränkische CSU-Landtagsabgeordnete Björn Jungbauer.

"Die Teilzeitquote über alle Schularten liegt bei 55 Prozent, an den Grundschulen sogar bei 67 Prozent", so der Abgeordnete für den Stimmkreis Würzburg-Land. "Das ist doch ein Ansatzpunkt, um neue Kapazitäten zu aktivieren", findet er. Der CSU-Politiker wurde letzten September neu in den Landtag gewählt und ist dort nun Mitglied im Bildungsausschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

