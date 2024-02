Kreis Schweinfurt

17:00 Uhr

Lehrerverband fordert: Mehr Deutsch und Mathe in Grundschulen, aber kein Kürzen von anderem Unterrichtsstoff

Plus Der Kreis-Lehrerverband fordert eine "echte Grundschulreform", in der eine Stunde mehr gezielt eingesetzt wird für Förderung. Wie das umgesetzt werden könnte.

Von Irene Spiegel

In den Lehrerzimmern wird heftig diskutiert: Die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder, auf das schlechte Abschneiden von Bayerns Grundschülerinnen und Grundschüler bei der jüngsten internationalen Vergleichsstudie Pisa mit einer zusätzlichen Deutschstunde zu reagieren, sorgt für Verunsicherung. Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) geht sogar noch einen Schritt weiter und möchte in den ersten und vierten Klasse jeweils eine Stunde Mathematik mehr unterbringen. Die Stundenzahl insgesamt soll aber nicht steigen.

"Wie können wir den vielen Anforderungen, die Gesellschaft und Politik an Schule haben, gerecht werden, ohne die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren aus den Augen zu verlieren?", fragt sich Astrid Gäb. Sie ist Lehrerin an der Grundschule Dittelbrunn und gleichzeitig Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnnen- und Lehrerverbandes (BLLV) im Kreis Schweinfurt. In einem offenen Brief fordert sie eine "echte Grundschulreform". Denn: "Unsere Schüler*innen brauchen eine solide Basis in allen Fächern."

