Iphofen

23.04.2024

Leiche im Bach in Iphofen: Tote Frau an der Stadtmauer ist identifiziert

Ein Polizist blickt auf die Stelle im Iphöfer Wehrbach, an der ein Fußgänger am Montagmorgen den leblosen Körper einer Frau entdeckt hat.

Plus Es gibt neue Erkenntnisse zu der toten Frau, die ein Fußgänger am Montagmorgen im Iphöfer Wehrbach gefunden hat. Die Obduktion hat bereits stattgefunden.

Von Barbara Herrmann

Die tote Frau, die ein Fußgänger am Montagmorgen im Wehrbach in Iphofen (Lkr. Kitzingen) entdeckt hat, ist identifiziert. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken auf Nachfrage mitteilt, ist es eine 47-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen. Zum Schutz des Persönlichkeitsrechtes werde man keine Angaben dazu machen, in welchem Ort die Frau wohnte.

Den leblosen Körper hatte ein Passant am Montag gegen 7.20 Uhr im Bachlauf gesehen und die Rettungskräfte verständigt. Der Fundort war nahe dem Rödelseer Tor, hinter der Bushaltestelle in der Schützenstraße. Der Wehrbach fließt entlang der Stadtmauer rund um die Iphöfer Altstadt.

