Leiche nie gefunden, Mordwaffe versteckt, zu wenige Beweise: Diese 10 Mordfälle sind in Unterfranken noch ungeklärt

Einer von vielen Cold Cases in Unterfranken: Nach 31 Jahren hat die Aschaffenburger Kripo den Fall des ermordeten Klaus Beringer wegen neuer Hinweise wiederbelebt. 2022 suchten Beamte nach neuen Beweisen rund um den Tatort.

Plus In ungeklärten Mordfällen der Region gehen Ermittler auch nach 40 Jahren weiter allen Spuren nach. In einige Cold Cases könnte dank neuer Spuren bald Bewegung kommen.

Manchmal melden sich zu ungeklärten Mordfällen auch noch nach 20 Jahren überraschend Zeugen. Oft hilft auch die Wissenschaft, wie zuletzt in Aschaffenburg: Dank verbesserter DNA-Analyse fassten Ermittler dort nach 30 Jahren einen Täter, der 1988 eine junge Frau vor der Disco abgepasst, vergewaltigt und fast getötet hatte. Vor Gericht gestand der 55-Jährige die Tat.

Quer durch Deutschland häufen sich Erfolgsmeldungen wie diese. Auch deshalb, weil die Zahl der Morde in Deutschland kontinuierlich zurückgeht und sich Ermittler stärker als früher auf ungeklärte Altfälle, sogenannte Cold Cases, konzentrieren können.

