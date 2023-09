Wertheim/Würzburg

09:27 Uhr

Leichenfund nach mehr als drei Jahren: Tote Frau lag unbemerkt seit Anfang 2020 in ihrem Haus

Eine Frau lag dreieinhalb Jahre tot in ihrer Wohnung.

Plus Warum die Tote in Wertheim so lange nicht entdeckt wurde, ist unklar. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.

Von Manfred Schweidler

Einen schrecklichen Fund machte die Polizei vergangene Woche in Wertheim (Main-Tauber-Kreis): Wohl eher zufällig wurde die Leiche einer Frau entdeckt - die Seniorin soll in ihrem Haus schon vor dreieinhalb Jahren gestorben sein. Eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Heilbronn bestätigte am Dienstag auf Anfrage der Redaktion den Fall, über den zuerst das "Main-Echo" berichtet hatte. Die Tote wäre jetzt 79 Jahre alt gewesen.

Derzeit geht die Polizei von einer natürlichen Todesursache aus. "Aktuell gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen", sagte die Polizeisprecherin. Derzeit laufen aber noch Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft.

