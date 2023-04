Leiterin der Würzburger Telefonseelsorge über Einsamkeit: "Viele junge Menschen haben Angst, keinen Partner zu finden"

Plus Einsamkeit betrifft Jung und Alt und ist ein "seelischer Schmerz", sagt Ruth Belzner. Die Diplompsychologin kennt die Ursachen. Und hat Tipps, was man dagegen tun kann.

Einsamkeit macht krank! Schlechter Schlaf, Kopfschmerzen und Bluthochdruck können auch die Folge fehlender sozialer Kontakte sein. Und auch wenn es mehr Möglichkeiten denn je gibt, mit anderen in Kontakt zu treten: Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft fühlen sich einsam.

Ruth Belzner beschäftigt sich täglich mit dem Thema Einsamkeit. Die Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg sagt, dass rund 70 Prozent der Anruferinnen und Anrufer nur ihre Nummer wählen, weil ihnen jemand fehlt, mit dem sie sprechen können. Im Interview gibt die Diplompsychologin Tipps, wie man es aus der Abwärtsspirale heraus schaffen kann.