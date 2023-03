Großheubach

11:45 Uhr

Leona entkommt dem GNTM-Umstyling - und zwei Teilnehmerinnen verlassen freiwillig die Show

Plus In der fünften Folge von "Germany's Next Topmodel" stand das berüchtigte Umstyling an. Nicht alle Kandidatinnen wollten da mitmachen. Wie ging's Leona aus Unterfranken?

Es ist die wohl gefürchtetste Folge jeder Staffel von " Germany's Next Topmodel": das Umstyling. "Ich habe gehofft, kein Umstyling zu bekommen", sagt Leona, "war aber mental darauf eingestellt, dass ich eins bekomme." Und tatsächlich war die 21-Jährige eine der wenigen Kandidatinnen, die verschont wurden. Während in einer großen Halle die Friseure und Stylisten mit Schere und Farbe auf die Kandidatinnen warteten, war es um sie also ruhig in Folge 5.

