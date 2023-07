Kitzingen

Leoni AG schafft tausende Jobs in Marokko: Warum das gut für den Standort Kitzingen ist

Leoni investiert Millionen in Marokko. Das Bild zeigt das Werk des Autozulieferers in Kitzingen, wo sich die weltweite Zentrale für Bordnetze befindet.

Plus Der finanziell angeschlagene Autozulieferer Leoni plant Großes in Nordafrika. Das wirft ein schlechtes Licht auf Deutschland, ist aber positiv für Kitzingen.

Von Jürgen Haug-Peichl

Die Leoni AG hat am Montag angekündigt, in Marokko 7000 Arbeitsplätze zu schaffen. Der Nürnberger Autozulieferer stärkt damit auch seinen Standort in Kitzingen, der im weltweit aktiven Konzern eine zentrale Rolle spielt.

In der Stadt Agadir werde ein Werk für Bordnetz-Systeme entstehen, so Leoni. Dort würden 3000 Stellen in der Verwaltung, Technik und Produktion geschaffen. Durch die Erweiterung von Werken im Großraum Casablanca seien bis 2027 weitere 4000 Arbeitsplätze geplant.

